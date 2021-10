Ve třetím kole kompenzací za kůrovce podali majitelé lesů o čtvrtinu žádostí více než loni. Ministerstvo zemědělství jim dá více než 3,6 miliardy korun

Tisková zpráva – Vlastníci lesů letos podali přibližně 12,5 tisíce žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020. V tomto třetím a posledním kole dostanou od Ministerstva zemědělství (MZe) více než 3,6 miliardy korun. Z toho 2 miliardy jdou ze státního rozpočtu, přibližně 1,6 miliardy uvolní z vlastních zdrojů MZe. Většinu příspěvků dostanou vlastníci lesů do konce letošního roku.

Žádostí o kůrovcový příspěvek za rok 2020 přišlo od vlastníků lesů celkem 12 522, což ve srovnání s loňskem představuje nárůst o jednu čtvrtinu. Kompenzace se týkají přibližně 30 milionů m3 dříví z nahodilých těžeb jehličnatého dříví. Výše požadavků dosahuje 11,5 miliardy korun. Podle možností rozpočtu rozdělí MZe mezi vlastníky 3,6 miliardy korun, se sazbou 145 Kč/m3 pro nestátní a 90 Kč/m3 pro státní lesy.

Příspěvek má pomoci majitelům obnovit les po kalamitě a dorovnat rozdíl mezi cenami dřeva na trhu a penězi nutnými k osázení a péči o nový les. Vzhledem k letošnímu růstu tržních cen jehličnatého dříví nebude příští rok program pokračovat a nahradí ho nové podpory zaměřené na adaptaci lesů na změnu klimatu.

Ministerstvo zemědělství již realizovalo dvě fáze dotačního programu. Při první poskytlo za roky 2017 a 2018 nestátním vlastníkům lesů podporu 2,78 miliardy korun, při druhé za rok 2019 vyplatilo vlastníkům nestátních lesů příspěvky v objemu 4 miliard a subjektům hospodařících ve státních lesích 2,52 miliardy korun. Celkově MZe dosud na zmírnění kůrovcové kalamity poskytlo 9,3 miliardy korun, s připočtením současného kola to tedy bude téměř 13 miliard.

Loni lesníci vysázeli historicky rekordních 128,5 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 77 milionů sazenic. Obnoveno bylo téměř 40 tisíc hektarů lesa, z toho sadbou téměř 34 tisíc hektarů a zbytek přirozenou obnovou.

Další peníze získají vlastníci lesů z Národního plánu obnovy, který v červenci schválila Evropská komise. V tomto plánu je na budování lesů odolných klimatické změně určeno pro následující tři roky celkem 8,54 miliardy korun a dalších 300 milionů pro podporu zadržování vody v lesích.

Peníze do lesů přinese i 13. kolo Programu rozvoje venkova (PRV), do kterého mohou zájemci podávat žádosti už v současné době, a to až do 26. října letošního roku. V tomto kole PRV je připraveno 1,2 miliardy korun a podstatná část je určena na výstavbu a rekonstrukci lesních cest i na zalesnění kalamitních holin.

